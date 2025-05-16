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Переговоры РФ и Украины завершились в Стамбуле
Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершились. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Переговоры проходили в рабочем офисе президента Турции - дворце Долмабахче. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - глава Минобороны Рустем Умеров.
Встреча продлилась меньше двух часов, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял сегодня, что российская переговорная команда находится на постоянной связи с президентом РФ. По его словам, Владимир Путин получает всю информацию в режиме онлайн.
До этого в Стамбуле прошла встреча представителей Турции, США и Украины. Она продлилась чуть более часа.
Как напоминает Агентство Анадолу, с начала конфликта между РФ и Украиной в 2022 году стороны предприняли несколько попыток урегулирования. Первые три раунда переговоров прошли в Беларуси - 28 февраля 2022 года в районе Гомеля, а 3 и 7 марта в Бресте.
Затем 10 марта 2022 года на полях Дипфорума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины, но она не принесла прогресса. Более значимой стала встреча 29 марта того же года в стамбульском дворце Долмабахче, где украинская делегация представила российской стороне проект возможного соглашения и список стран-гарантов.
Однако 17 мая Украина официально приостановила переговоры, а 4 октября 2022 года Владимир Зеленский подписал решение СНБО о невозможности вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.