Переговоры РФ и Украины завершились в Стамбуле

Как напоминает Агентство Анадолу, с начала конфликта между РФ и Украиной в 2022 году стороны предприняли несколько попыток урегулирования. Первые три раунда переговоров прошли в Беларуси - 28 февраля 2022 года в районе Гомеля, а 3 и 7 марта в Бресте.



Затем 10 марта 2022 года на полях Дипфорума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины, но она не принесла прогресса. Более значимой стала встреча 29 марта того же года в стамбульском дворце Долмабахче, где украинская делегация представила российской стороне проект возможного соглашения и список стран-гарантов.



Однако 17 мая Украина официально приостановила переговоры, а 4 октября 2022 года Владимир Зеленский подписал решение СНБО о невозможности вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.