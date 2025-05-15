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Переговоры России и Украины начнутся 16 мая
Переговоры России и Украины начнутся 16 маяnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/108c288b-74df-491f-85f7-25a3639012ac/conversions/5dc02c6e-98a2-4c89-8e91-01be46bda617-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/108c288b-74df-491f-85f7-25a3639012ac/conversions/5dc02c6e-98a2-4c89-8e91-01be46bda617-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/108c288b-74df-491f-85f7-25a3639012ac/conversions/5dc02c6e-98a2-4c89-8e91-01be46bda617-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/108c288b-74df-491f-85f7-25a3639012ac/conversions/5dc02c6e-98a2-4c89-8e91-01be46bda617-xl-___webp_1920.webp 1920w
Переговоры между Россией и Украиной стартуют в пятницу, 16 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организации переговоров.