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Переговоры России и Украины начнутся 16 мая

Переговоры России и Украины начнутся 16 мая

Переговоры между Россией и Украиной стартуют в пятницу, 16 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организации переговоров.

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