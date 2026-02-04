Переговоры в Абу-Даби: в Кремле напомнили, что ключевой темой остается территориальный вопрос

4 февраля в ОАЭ пройдет второй раунд трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации в Украине. В местном аэропорту уже приземлился самолет спецпосланника президента США Уиткоффа. С американской стороны во встрече также будет участвовать предприниматель и зять Трампа Джаред Кушнер. Ранее в Абу-Даби прибыла российская делегация, а следом - украинская.

Ранее Зеленский заявил, что работа его переговорной группы будет скорректирована - как именно, он не уточнял. Но в СМИ появились сообщения, что Киев намерен обсудить параметры прекращения огня. В Кремле же напомнили, что ключевой темой на переговорах остается территориальный вопрос.