Переговоры в Абу-Даби вышли на финишную прямую, но есть препятствие к заключению соглашения

Все больше подробностей состоявшихся накануне трехсторонних переговоров в Абу-Даби утекает в прессу. Следующий раунд консультаций между представителями России, Украины и США, вероятно, состоится уже 1 февраля.



Наибольшего успеха стороны достигли в согласовании обменов - как пленными, так и погибшими. Украинская сторона заявляет: переговоры в целом вышли на финишную прямую. Единственное препятствие к заключению соглашения - вопрос о землях Донбасса: Киев отказывается передавать их под контроль России. Весьма острый вопрос о судьбе Запорожской АЭС, между тем, близок к разрешению: контроль над ней может быть поделен между сторонами.



Источник в Белом доме сообщил американским СМИ, что сейчас как никогда высока вероятность встречи Путина и Зеленского. Впрочем, ни в Москве, ни в Киеве это сообщение пока не комментировали.