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Переговоры в Стамбуле между делегациями России и Украины должны начаться около пяти вечера
Долгожданные переговоры о мире между делегациями России и Украины должны начаться около 5 вечера: журналисты продолжают ожидать приезда делегатов у дворца Долмабахче.
Пока нет согласия сторон по повестке: украинцы говорят о намерении согласовать условия 30-дневного прекращения огня, россияне готовы обсуждать лишь территориальный вопрос и обмен пленными. При этом Зеленский прокомментировал обстоятельства подготовки к переговорам почти оскорбительно, он также подчеркнул, что не принял окончательное решение по поводу их проведения. Как бы то ни было, известно, что делегации возглавляют помощник Путина Владимир Мединский и глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
В пятницу, 16 мая, в Стамбул прибудет госсекретарь США Рубио. Появились слухи, что с ним, возможно, встретится глава российского МИД Лавров, впрочем, Москва этот факт пока не подтверждает. Не исключает возможность приезда в Турцию и президент Трамп - как он заявил, "если это будет уместно в интересах заключения мира".