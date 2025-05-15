Переговоры в Стамбуле между делегациями России и Украины должны начаться около пяти вечера

Долгожданные переговоры о мире между делегациями России и Украины должны начаться около 5 вечера: журналисты продолжают ожидать приезда делегатов у дворца Долмабахче.

Пока нет согласия сторон по повестке: украинцы говорят о намерении согласовать условия 30-дневного прекращения огня, россияне готовы обсуждать лишь территориальный вопрос и обмен пленными. При этом Зеленский прокомментировал обстоятельства подготовки к переговорам почти оскорбительно, он также подчеркнул, что не принял окончательное решение по поводу их проведения. Как бы то ни было, известно, что делегации возглавляют помощник Путина Владимир Мединский и глава офиса Зеленского Андрей Ермак.