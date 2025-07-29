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Перемирие между Камбоджей и Таиландом нарушено
Автор:Редакция news.by
Перемирие между Камбоджей и Таиландом, которое должно было вступить в силу в полночь 29 июля, нарушено. Стороны обвиняют в этом друг друга.
Сообщается, что камбоджийская армия атаковала противника в одном из приграничных городов: в населенном пункте есть разрушения и зафиксированы пожары. Пномпень, в свою очередь, тоже обвиняет противника в нарушении режима прекращения огня. В такой ситуации является неопределенной судьба договоренностей, которые были заключены сторонами в Малайзии.
По данным на утро вторника, 29 июля, пограничный конфликт между Камбоджей и Таиландом унес жизни 30 человек, не менее полусотни ранены.