Перемирие нарушено: Иран и США обменялись ударами на Ближнем Востоке

На Ближнем Востоке нарушен режим перемирия: Иран и США обменялись ударами. КСИР обстрелял 3 американских эсминца вблизи Ормузского пролива в ответ на удар по нефтяному танкеру исламской республики.

Затем Центральное командование США атаковало иранские военные объекты. По сообщениям агентства Fars, в результате обстрела поврежден торговый пирс на иранском острове Кешм.

Также атакована база ВМС в городе Минаб на юге страны. К счастью, обошлось без жертв. Несмотря на эскалацию в регионе, американский лидер Дональд Трамп считает, что атаки не означают возобновления войны, а режим прекращения огня остается в силе.