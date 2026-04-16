Перемирие в Ливане как уступка Ирану: США открывают возможности для переговоров с Тегераном
Сегодня ровно в полночь по Минску официально вступило в силу перемирие между Израилем и Ливаном. Напоследок ЦАХАЛ обрушил на ливанские земли шквал огня: израильтяне заявляют об уничтожении 380 целей. Нынешнее перемирие должно стать прологом к полноценным мирным переговорам. Правда, президент Ливана накануне заявил, что категорически отказывается встречаться с премьером Нетаньяху.
Трамп, однако, настаивает именно на таком формате обсуждения условий мира, а ему отказать ливанец вряд ли рискнет.
Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:
"Баланс сил изменился таким образом, что в прошлом месяце мы начали получать звонки из Ливана с предложением провести прямые мирные переговоры. Такого не случалось более 40 лет. Я согласился на временное прекращение огня длительностью 10 дней. Мы остаемся в Ливане в усиленной зоне безопасности. Это полоса безопасности, которая начинается у моря и тянется до сирийской границы. Полоса безопасности шириной 10 км, которая намного шире, надежнее всего, что у нас было раньше!"
Фактически Израиль объявил о своем намерении аннексировать часть ливанской территории - вряд ли это встретит у Бейрута понимание. При этом даже сам факт будущих переговоров израильские СМИ считают поражением Тель-Авива и Вашингтона. Дело в том, что прекращение огня в Ливане было требованием Ирана, без исполнения которого Тегеран отказывался о чем-либо договариваться с Соединенными Штатами. Таким образом, остановка боевых действий на ливанских землях стала унизительной уступкой Вашингтона, считают израильские эксперты. Тем не менее, Трамп полон оптимизма.
Дональд Трамп, президент США:
"Вы видели список, который я составил на прошлой неделе? 17 лет во Вьетнаме, 5 лет в Афганистане и даже больше. А здесь мы воевали только 2 месяца. И знаете что? Мы очень скоро объявим о своей победе над очень сильной, умной страной. Эти люди были бойцами!"
Теперь у переговоров между американцами и иранцами гораздо больше шансов состояться - о возможности их проведения уже в выходные сообщают американские чиновники. Однако предварительные условия Вашингтона не выглядят приемлемыми для Ирана: Трамп требует от Тегерана полного отказа от ядерной программы и прекращения обогащения урана. И, разумеется, ни о каких выплатах компенсаций и выводе баз с Ближнего Востока Белый дом и слышать не желает.