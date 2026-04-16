Перемирие в Ливане как уступка Ирану: США открывают возможности для переговоров с Тегераном

Сегодня ровно в полночь по Минску официально вступило в силу перемирие между Израилем и Ливаном. Напоследок ЦАХАЛ обрушил на ливанские земли шквал огня: израильтяне заявляют об уничтожении 380 целей. Нынешнее перемирие должно стать прологом к полноценным мирным переговорам. Правда, президент Ливана накануне заявил, что категорически отказывается встречаться с премьером Нетаньяху.



Трамп, однако, настаивает именно на таком формате обсуждения условий мира, а ему отказать ливанец вряд ли рискнет.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

"Баланс сил изменился таким образом, что в прошлом месяце мы начали получать звонки из Ливана с предложением провести прямые мирные переговоры. Такого не случалось более 40 лет. Я согласился на временное прекращение огня длительностью 10 дней. Мы остаемся в Ливане в усиленной зоне безопасности. Это полоса безопасности, которая начинается у моря и тянется до сирийской границы. Полоса безопасности шириной 10 км, которая намного шире, надежнее всего, что у нас было раньше!"

Фактически Израиль объявил о своем намерении аннексировать часть ливанской территории - вряд ли это встретит у Бейрута понимание. При этом даже сам факт будущих переговоров израильские СМИ считают поражением Тель-Авива и Вашингтона. Дело в том, что прекращение огня в Ливане было требованием Ирана, без исполнения которого Тегеран отказывался о чем-либо договариваться с Соединенными Штатами. Таким образом, остановка боевых действий на ливанских землях стала унизительной уступкой Вашингтона, считают израильские эксперты. Тем не менее, Трамп полон оптимизма.

Дональд Трамп, президент США

Дональд Трамп, президент США:

"Вы видели список, который я составил на прошлой неделе? 17 лет во Вьетнаме, 5 лет в Афганистане и даже больше. А здесь мы воевали только 2 месяца. И знаете что? Мы очень скоро объявим о своей победе над очень сильной, умной страной. Эти люди были бойцами!"