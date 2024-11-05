Перемирие между Израилем и "Хезболлой", которое Байден собирался оставить в качестве своего главного наследия, окончательно сорвано.



Накануне Тель-Авив обвинил арабов в обстреле одного из своих населенных пунктов и тотчас же атаковал в ответ ливанские города.



В свою очередь Бейрут утверждает, что израильтяне нарушали перемирие не менее 55 раз. Таким образом, тишина вдоль линии противостояния продлилось лишь 4 дня.



По общему мнению экспертов, участники конфликта готовятся к скорой смене администрации Белого дома, ведь Байдена все уже списали со счетов.



Трамп объявил конфликт на Ближнем Востоке своим основным внешнеполитическим приоритетом. А раз так, участники противостояния стараются добиться наилучших переговорных позиций, нанеся противнику максимально возможный урон.