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Перемирию конец. "Хезболла" и Израиль возобновили ожесточенный конфликт
Перемирие между Израилем и "Хезболлой", которое Байден собирался оставить в качестве своего главного наследия, окончательно сорвано.
Накануне Тель-Авив обвинил арабов в обстреле одного из своих населенных пунктов и тотчас же атаковал в ответ ливанские города.
В свою очередь Бейрут утверждает, что израильтяне нарушали перемирие не менее 55 раз. Таким образом, тишина вдоль линии противостояния продлилось лишь 4 дня.
По общему мнению экспертов, участники конфликта готовятся к скорой смене администрации Белого дома, ведь Байдена все уже списали со счетов.
Трамп объявил конфликт на Ближнем Востоке своим основным внешнеполитическим приоритетом. А раз так, участники противостояния стараются добиться наилучших переговорных позиций, нанеся противнику максимально возможный урон.
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