Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Перевозчики Литвы обвинили правительство в кризисе

В Литовской ассоциации автоперевозчиков заявили, что проблемы с фурами, застрявшими на белорусской границе, в первую очередь связаны с политическими решениями Литвы, и поэтому государство должно принять меры по исправлению ситуации. Эти слова главы ассоциации приводят литовские СМИ.

Он призвал премьера Литвы представить четкий правительственный план выхода из сложившейся ситуации и начать реальный диалог с перевозчиками.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Литвакризис