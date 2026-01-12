3.68 BYN
2.96 BYN
3.45 BYN
Перевозчики Литвы обвинили правительство в кризисе
Автор:Редакция news.by
В Литовской ассоциации автоперевозчиков заявили, что проблемы с фурами, застрявшими на белорусской границе, в первую очередь связаны с политическими решениями Литвы, и поэтому государство должно принять меры по исправлению ситуации. Эти слова главы ассоциации приводят литовские СМИ.
Он призвал премьера Литвы представить четкий правительственный план выхода из сложившейся ситуации и начать реальный диалог с перевозчиками.