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Первая в 2025 году. На Солнце произошла вспышка высочайшего класса, она длилась 20 минут

Первая в 2025 году. На Солнце произошла вспышка высочайшего класса, она длилась 20 минут

Первая в 2025 году вспышка высочайшего класса Х произошла на Солнце в пятницу, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

"3 января в 14:39 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка Х1.2 продолжительностью 20 минут", - говорится в сообщении.

В последний раз две вспышки такой мощности (Х1.1 и Х1.5) были зарегистрированы 30 декабря.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м.

При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

вспышка на солнцемагнитная буря

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