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Первый за три года самолет из Москвы сел в аэропорту Геленджика
Автор:Редакция news.by
Первый за три года самолет из Москвы сел в аэропорту Геленджикаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edf525f3-3004-4bbc-8a8e-68c27577432d/conversions/6c0b9931-13a1-4aaa-b79e-625ac522b709-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edf525f3-3004-4bbc-8a8e-68c27577432d/conversions/6c0b9931-13a1-4aaa-b79e-625ac522b709-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edf525f3-3004-4bbc-8a8e-68c27577432d/conversions/6c0b9931-13a1-4aaa-b79e-625ac522b709-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edf525f3-3004-4bbc-8a8e-68c27577432d/conversions/6c0b9931-13a1-4aaa-b79e-625ac522b709-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Геленджике впервые за три года приземлился самолет авиакомпании "Аэрофлот", сообщает ТАСС.
Самолет встретили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр города Алексей Богодистов.
Прибывший из Москвы борт прошел через водную арку на стоянке № 5 аэропорта Геленджик. К борту подан трап, экипаж приступил к высадке пассажиров.
Рейс, по данным табло аэропорта, прибыл в 15:35, вылетев из Москвы в 11:34. Вылет обратного рейса на Москвы запланирован на 16:25 мск.
В 2022 году аэропорт Геленджика по соображениям безопасности перестал принимать и отправлять рейсы. Он возобновил свою работу спустя более чем три года, 18 июля 2025 года.