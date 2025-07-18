Первый за три года самолет из Москвы сел в аэропорту Геленджика

В Геленджике впервые за три года приземлился самолет авиакомпании "Аэрофлот", сообщает ТАСС.



Самолет встретили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр города Алексей Богодистов.

Прибывший из Москвы борт прошел через водную арку на стоянке № 5 аэропорта Геленджик. К борту подан трап, экипаж приступил к высадке пассажиров.

Рейс, по данным табло аэропорта, прибыл в 15:35, вылетев из Москвы в 11:34. Вылет обратного рейса на Москвы запланирован на 16:25 мск.