Первые по инфляции - Украина обогнала Европу по росту цен на продукты

В ЕС не берут, зато цены вполне европейские. В аграрной Украине дорожают продукты, и по этому показателю она уже обогнала Румынию и Словакию.

С 2016 года цены на продукты в пересчете на евро выросли на 79 %, в то время как в ЕС - на 46 %. Особенно подорожали мясо и молочная продукция. Например, свинина и молочные товары в Украине стоят дороже, чем в Польше, а сливочное масло почти на 25 % выше по цене.