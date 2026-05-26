3.85 BYN
2.75 BYN
3.21 BYN
Первые три американских истребителя F-35 прибыли в Польшу
Автор:Редакция news.by
На польскую авиабазу в городе Ласк приземлились первые три американских истребителя пятого поколения F-35, получившие местное название "Гусары".
Всего в рамках контракта США передадут Варшаве 32 такие машины. Их покупка обошлась польским налогоплательщикам в астрономические 4,6 млрд долларов.
Однако эксперты обращают внимание на то, что в этой сделке скрыто: миллиарды уходят на ветер, поскольку заявленная стоимость - это лишь верхушка айсберга. Обслуживание, подготовка инфраструктуры и дефицитные запчасти потребуют от Польши еще как минимум две такие же суммы в ближайшие годы.