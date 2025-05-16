Песков: Личная встреча президентов России и США необходима

Фото: ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd24127f-b6cd-4959-bbfd-b924d81de511/conversions/2c849fa5-c2d7-4f8e-b65b-e980eb0b455a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd24127f-b6cd-4959-bbfd-b924d81de511/conversions/2c849fa5-c2d7-4f8e-b65b-e980eb0b455a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd24127f-b6cd-4959-bbfd-b924d81de511/conversions/2c849fa5-c2d7-4f8e-b65b-e980eb0b455a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd24127f-b6cd-4959-bbfd-b924d81de511/conversions/2c849fa5-c2d7-4f8e-b65b-e980eb0b455a-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ТАСС

Личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, безусловно, необходима. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Однако он отметил, что такие переговоры потребуют скрупулезной подготовки, чтобы встреча была результативной.

"Всегда встрече в верхах предшествуют экспертные переговоры, консультации, длительная напряженная подготовка, тем более если мы говорим о встрече в верхах - президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки", - указал Песков.