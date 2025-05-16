Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Песков: Личная встреча президентов России и США необходима

Изображение
Фото: ТАСС

Личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, безусловно, необходима. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Однако он отметил, что такие переговоры потребуют скрупулезной подготовки, чтобы встреча была результативной.

"Всегда встрече в верхах предшествуют экспертные переговоры, консультации, длительная напряженная подготовка, тем более если мы говорим о встрече в верхах - президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки", - указал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что темами обсуждения на будущей личной встрече двух лидеров должны стать не только двусторонние отношения и украинский конфликт, но также и международные проблемы.

Дмитрий ПесковСШАРоссия