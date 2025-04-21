Парад 9 Мая в Москве состоится, несмотря на угрозы из Киева, заявил пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков отмечает, что Зеленский делает много разных заявлений, по большей части неудачных. Напомним, накануне о срыве мероприятия в своем ТГ-канале двусмысленно заявил сам глава киевского режима.

В Госдуме России к высказыванию отнеслись предельно серьезно, подчеркнув, что Зеленский перестал носить маску добропорядочного гражданина и публично принимает доклады от своих подчиненных о совершенных ими терактах.



Ситуацию прокомментировала и представитель российского МИД Мария Захарова, заявив, что Киев подрывает мирные усилия, одновременно хвастаясь этим, как поступают классические террористы.