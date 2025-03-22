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Песков рассказал, о чем говорит интерес России и США к совместным проектам
Обоюдный интерес бизнеса России и США к совместным проектам является начальной стадией восстановления отношений между двумя странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
"Это только начальная стадия после такого периода, когда наши отношения опустились в свою низшую точку. Поэтому предстоят значительные усилия для выправления ситуации", - сказал представитель Кремля.
Он отметил, что Москва и Вашингтон продолжают работу по выстраиванию двусторонних отношений, которым был нанесен значительный ущерб предыдущей американской администрацией. Кроме того, российская и американская стороны работают над реализацией некоторых идей по урегулированию конфликта в Украине, но конкретики, по словам Дмитрия Пескова, пока нет.
Пресс-секретарь президента РФ также сообщил, что никаких документов по совместным проектам Москвы и Вашингтона по добыче редкоземельных металлов пока не подписано, хотя американские компании проявляют интерес к участию в такого рода проектах.