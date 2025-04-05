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Песков рассказал о деталях предстоящих российско-американских переговоров
Россия на готовящейся встрече с США будет представлена по линии МИД. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Новые контакты представителей России и США состоятся в Стамбуле. "С нашей (РФ - прим. ред.) стороны это будет по линии Министерства иностранных дел. Соответственно, ждите информацию от наших коллег из МИД", - отметил Песков.
По словам представителя Кремля, Москва и Вашингтон прикладывают "изрядные усилия" для нормализации двухсторонних отношений, которым, по его словам, был нанесен "страшнейший ущерб" предыдущей администрацией США.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон готовят новую встречу по ликвидации раздражителей в двусторонних отношениях и нормализации контактов. Уже "была встреча в Стамбуле, сейчас готовится вторая встреча", пояснял он.