Песков рассказал о деталях предстоящих российско-американских переговоров

Россия на готовящейся встрече с США будет представлена по линии МИД. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Новые контакты представителей России и США состоятся в Стамбуле. "С нашей (РФ - прим. ред.) стороны это будет по линии Министерства иностранных дел. Соответственно, ждите информацию от наших коллег из МИД", - отметил Песков.

По словам представителя Кремля, Москва и Вашингтон прикладывают "изрядные усилия" для нормализации двухсторонних отношений, которым, по его словам, был нанесен "страшнейший ущерб" предыдущей администрацией США.