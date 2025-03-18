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Песков рассказал, сколько продлится разговор Путина и Трампа
Телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирован на вторую половину дня 18 марта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
"Во второй половине дня будет известный, уже анонсированный президентом Трампом телефонный разговор Путина и Трампа", - сказал Песков журналистам.
Он проанонсировал, что лидеры двух стран помимо прочего обсудят вопросы, связанные с взаимоотношениями РФ и США, а также урегулированием конфликта в Украине.
"Есть также большое количество вопросов из дальнейшей нормализации наших двусторонних отношений, по украинскому регулированию. Все это предстоит обсудить двум президентам", - сказал Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов о том, сколько будет длиться разговор президентов РФ и США, Дмитрий Песков ответил, что "лидеры будут разговаривать столько, сколько посчитают нужным".