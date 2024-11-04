Песков: Разработка новых вооружений, таких как "Орешник", абсолютно засекречена

Разработка новых видов вооружений, таких как "Орешник", особенно в нынешней геополитической ситуации - это абсолютно засекреченный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Об этом сообщает ТАСС.

"Разработка новейших видов вооружений, тем более в такой геополитической ситуации - это абсолютно засекреченный процесс", - сказал Песков. Видео интервью выложено в Telegram-канале журналиста.