3.39 RUB
3.42 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентПолитикаОбществоПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Песков: Разработка новых вооружений, таких как "Орешник", абсолютно засекречена
Разработка новых видов вооружений, таких как "Орешник", особенно в нынешней геополитической ситуации - это абсолютно засекреченный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Об этом сообщает ТАСС.
"Разработка новейших видов вооружений, тем более в такой геополитической ситуации - это абсолютно засекреченный процесс", - сказал Песков. Видео интервью выложено в Telegram-канале журналиста.
21 ноября президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник".
Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
Президент
Все
За что благодарят подписанты Лукашенко, что спрашивали у него студенты - о рабочей неделе Президента
Александр Лукашенко поздравил Эмира Кустурицу с днем рождения
Неделя Президента в фокусе камер пула - в рубрике "Время Первого"
Александр Лукашенко поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро с днем рождения
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все