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Песков: Россия и Украина договорились обменяться условиями для прекращения огня
Россия и Украина договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня, российской стороной работа ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишут РИА Новости.
"Действительно, договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня. Работа продолжается, она ведется. Российская сторона такой перечень подготовит и передаст, обменяется с украинской стороной", - сказал Песков журналистам.
В пятницу помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва и Киев в ходе переговоров в Стамбуле договорились детально прописать свои предложения по установлению прекращения огня.