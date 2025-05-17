Песков: Россия и Украина договорились обменяться условиями для прекращения огня

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Россия и Украина договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня, российской стороной работа ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишут РИА Новости.

"Действительно, договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня. Работа продолжается, она ведется. Российская сторона такой перечень подготовит и передаст, обменяется с украинской стороной", - сказал Песков журналистам.