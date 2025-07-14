Песков: Россия ждет предложения по срокам раунда переговоров, но Киев не спешит

Москва по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России. Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона настроена на продолжение встреч с Украиной, но "очевидно, что Киев не спешит".



Напомним, ранее Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Итогом стал обмен пленными. Также Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Помимо прочего, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.