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Песков: Россия ждет предложения по срокам раунда переговоров, но Киев не спешит
Автор:Редакция news.by
Москва по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России. Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона настроена на продолжение встреч с Украиной, но "очевидно, что Киев не спешит".
Напомним, ранее Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Итогом стал обмен пленными. Также Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Помимо прочего, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.