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Песков: Сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева
Песков: Сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киеваnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/047e13de-136a-41f0-91b6-9651b97b03f9/conversions/0018f5f5-5694-4f27-b6fa-a6b633f08b2b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/047e13de-136a-41f0-91b6-9651b97b03f9/conversions/0018f5f5-5694-4f27-b6fa-a6b633f08b2b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/047e13de-136a-41f0-91b6-9651b97b03f9/conversions/0018f5f5-5694-4f27-b6fa-a6b633f08b2b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/047e13de-136a-41f0-91b6-9651b97b03f9/conversions/0018f5f5-5694-4f27-b6fa-a6b633f08b2b-xl-___webp_1920.webp 1920w
Сигнал о готовности Украины возобновить прямые переговоры с Россией должен поступить от Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
"От Киева. По крайней мере, Киев должен предпринять какие-то действия в этой связи. У них же действует юридический запрет на это. Но пока мы не видим никаких действий", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, от кого Россия ждет сигнала по этому поводу: от Вашингтона или напрямую от Киева.