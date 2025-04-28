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Песков: Сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева

Песков: Сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева

Сигнал о готовности Украины возобновить прямые переговоры с Россией должен поступить от Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"От Киева. По крайней мере, Киев должен предпринять какие-то действия в этой связи. У них же действует юридический запрет на это. Но пока мы не видим никаких действий", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, от кого Россия ждет сигнала по этому поводу: от Вашингтона или напрямую от Киева.

Дмитрий ПесковУкраинапереговорыРоссия