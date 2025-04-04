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Песков сообщил, что РФ не попала под новые американские пошлины
Россия не попала под новые американские пошлины, поскольку торговля РФ с США в осязаемых цифрах отсутствует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10 %, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20 %. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
"Россия по понятным причинам в этот список не попала, потому что у нас как таковая торговля в сколь-либо осязаемых цифрах отсутствует с Соединенными Штатами. По сути сейчас торгово-экономических отношений никаких нет", - сказал Песков журналистам.
Фото: РИА Новости