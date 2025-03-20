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Песков: Спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф прилетел в Россию
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Спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф прилетел в Россию - информацию подтвердил представитель российского президента Дмитрий Песков. О возможной встрече с Путиным, если она состоится, Кремль сообщит дополнительно.
В Госдепе США информацию пока не комментировали. Это будет уже третья встреча американского дипломата с президентом России - до этого он был в Москве 11 февраля и 13 марта.
Стив Уиткофф входит в переговорную группу США по урегулированию конфликта в Украине.