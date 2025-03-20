Песков: Спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф прилетел в Россию

Спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф прилетел в Россию - информацию подтвердил представитель российского президента Дмитрий Песков. О возможной встрече с Путиным, если она состоится, Кремль сообщит дополнительно.

В Госдепе США информацию пока не комментировали. Это будет уже третья встреча американского дипломата с президентом России - до этого он был в Москве 11 февраля и 13 марта.