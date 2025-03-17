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Песков: Телефонный разговор Путина и Трампа на 18 марта готовится

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Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во вторник готовится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. об этом пишет РИА Новости.

"Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор", - сказал Песков журналистам.

Ранее агентство Рейтер сообщало, что лидер США во вторник планирует провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора Трамп намерен поднять вопрос территорий и контроля над АЭС.

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