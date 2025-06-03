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Песков: В Стамбуле достигнуты важные договоренности
В Стамбуле в ходе второго раунда переговоров российская и украинская делегация смогли достичь важных договоренностей, которые будут реализовываться. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
"Были достигнуты определенные договоренности в Стамбуле, они важны, - подчеркнул пресс-секретарь. - Эти договоренности будут реализовываться".
По его словам, переговоры в Стамбуле, прошедшие 2 июня, не предполагали прорывов и немедленных решений, но "работа идет".
Представитель Кремля также сказал, что РФ ожидает реакции на переданный ею Украине меморандум с мирными предложениями. Предложенный Москвой меморандум по урегулированию в Украине, как подчеркнул Песков, направлен на устранение первопричин конфликта. При этом документ "содержит очень много положений, там есть и поливариантность".
Он также прокомментировал решение РФ опубликовать свой проект меморандума. "Меморандум сначала в закрытом режиме был передан украинской стороне. Состоялось обсуждение. Состоялась де-факто публикация украинского документа, который был нам передан, - он был опубликован еще до того, как сесть за стол переговоров. Позже по нему состоялось первое обсуждение - и было принято такое решение главой нашей переговорной группы. Но передавался он абсолютно в закрытом режиме, и до этого никаких утечек не было", - сказал Песков.
Кроме того, Песков отметил, что разговор лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа оперативно согласуют, если будет нужно. "Если он потребуется, то он может быть организован достаточно оперативно. Пока каких-то договоренностей нет", - отметил представитель Кремля.
Песков напомнил, что Путин неоднократно говорил о своей готовности к контактам на высшем уровне, "подчеркивая при этом, что эти контакты должны стать результатом тех договоренностей, которые уже будут выработаны на техническом уровне, на экспертном уровне". "Поэтому президент Путин поддерживает идею контактов, но он считает, что они должны быть хорошо подготовлены", - разъяснил пресс-секретарь российского лидера.