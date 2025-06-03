Песков: В Стамбуле достигнуты важные договоренности

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В Стамбуле в ходе второго раунда переговоров российская и украинская делегация смогли достичь важных договоренностей, которые будут реализовываться. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Были достигнуты определенные договоренности в Стамбуле, они важны, - подчеркнул пресс-секретарь. - Эти договоренности будут реализовываться".

По его словам, переговоры в Стамбуле, прошедшие 2 июня, не предполагали прорывов и немедленных решений, но "работа идет".

Представитель Кремля также сказал, что РФ ожидает реакции на переданный ею Украине меморандум с мирными предложениями. Предложенный Москвой меморандум по урегулированию в Украине, как подчеркнул Песков, направлен на устранение первопричин конфликта. При этом документ "содержит очень много положений, там есть и поливариантность".

Он также прокомментировал решение РФ опубликовать свой проект меморандума. "Меморандум сначала в закрытом режиме был передан украинской стороне. Состоялось обсуждение. Состоялась де-факто публикация украинского документа, который был нам передан, - он был опубликован еще до того, как сесть за стол переговоров. Позже по нему состоялось первое обсуждение - и было принято такое решение главой нашей переговорной группы. Но передавался он абсолютно в закрытом режиме, и до этого никаких утечек не было", - сказал Песков.

Кроме того, Песков отметил, что разговор лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа оперативно согласуют, если будет нужно. "Если он потребуется, то он может быть организован достаточно оперативно. Пока каких-то договоренностей нет", - отметил представитель Кремля.