Писториус: Мы готовы обеспечивать любой мир

Трамп в очередной раз выразил недовольство позицией союзников по Североатлантическому альянсу, которые, по его словам, не оказали Соединенным Штатам никакой поддержки в военной операции против Ирана.

Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в своей социальной сети Truth Social, подчеркнув, что Вашингтон никогда не забудет этого.

Ранее Трамп назвал НАТО "бумажным тигром" за отказ европейских союзников Вашингтона присоединиться к возможной военной операции в Ормузском проливе. И сегодня Германия в очередной раз заявила, что до завершения конфликта на Ближнем Востоке в регион свои силы не направит.

Борис Писториус, министр обороны Германии:

"Мы готовы обеспечивать любой мир. Если дело дойдет до прекращения огня, то мы обсудим любые виды операций по поддержанию мира, чтобы обеспечить прежде всего свободу судоходства в Ормузском проливе. Но это время еще не пришло".

Писториус также выразил серьезную обеспокоенность ходом текущей военной кампании. Он отметил отсутствие у США четкой стратегии и плана выхода из кризиса. Также глава Минобороны ФРГ указал на резкое изменение позиции Штатов. Ранее Вашингтон призывал Европу самостоятельно заниматься обороной своего региона, однако теперь ожидает поддержки союзников. При этом Писториус подчеркнул, что предварительные консультации с европейскими партнерами перед началом эскалации в Иране не проводились.