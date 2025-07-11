Платформы Glassdoor и Indeed хотят уволить 1,3 тыс. сотрудников и заменить их на ИИ

Glassdoor и Indeed - крупные в мире платформы по трудоустройству. Их руководители хотят уволить 1,3 тыс. своих работников с целью заменить их труд искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на ТАСС и Reuters.

По информации агентства, планы по сокращению штата больше всего затронут сотрудников из США, но пострадают и офисы в других странах. В общей сложности под увольнение попадут 6 % всех работников, занятых в сфере HR-технологий.

"ИИ меняет мир вокруг, и мы должны адаптироваться, обеспечивая высокий уровень качества наших услуг для работников и работодателей", - сказал Хисаюки Идекоба, генеральный директор японского холдинга Recruit, которому принадлежат платформы Glassdoor и Indeed.