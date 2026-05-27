"Плевок в граждан Молдовы и предков": Додон высказался о курсе Санду на объединение с Румынией

Фото ria.ru

Председатель Партии социалистов Молдовы Игорь Додон в "Актуальном интервью" жестко раскритиковал курс нынешних властей своей страны на разрыв с СНГ и евроинтеграцию. По его словам, Майя Санду, имеющая гражданство Румынии, пытается шантажировать Европу перспективой объединения двух стран, чтобы получить преференции. А сам процесс выхода из СНГ он назвал поспешным и недальновидным.

Молдова заявила о выходе из СНГ, но Додон, как член парламентской комиссии по внешней политике, считает это решение ошибочным. "Куда вы торопитесь? В ЕС вас не примут. Уже все понимают, что объявленная цель на 2028 год - нереальна. Не будет ни в 2030-м, ни в 2035-м. В ЕС приходит все больше евроскептиков. Зачем аннулировать то, что работает и хоть как-то держит баланс?" - возмутился политик.

Одну из главных проблем Додон видит в том, что первые лица страны имеют гражданство других государств. "В Молдове нет ограничений для первых лиц по гражданству. Мы, наверное, единственная страна на пространстве СНГ, где президент, премьер и спикер имеют гражданство другой страны. У меня только гражданство Молдовы. Политик должен иметь одно гражданство, иначе это конфликт интересов", - заявил он.

Майя Санду, нынешний лидер Молдовы, имеет гражданство Румынии. И, по мнению Додона, ее заявления о том, что Молдова - "историческая ошибка", - это плевок в граждан страны и в предков, которые сохранили государственность.

Идея объединения с Румынией, по словам Додона, - это не столько реальная цель, сколько инструмент давления. "Курс на евроинтеграцию провалится. Нынешние власти пытаются шантажировать ЕС: "Если вы нам не дадите то, что мы хотим, мы зайдем через форточку - через объединение с Румынией". Это шантаж, попытка получить что-то от Евросоюза", - подчеркнул политик.

Кроме того, он напоминает, что мандат Санду заканчивается, и следующие власти, вероятно, будут расследовать "беспредел" нынешнего периода. "Ей было бы выгодно "взорвать" эту ситуацию", - сказал Додон.