По делу кандидата в президенты Румынии Джорджеску задержаны 18 человек

Произвол румынских властей продолжается. Прокуроры задержали 18 человек по делу кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. Их подозревают в попытке действий против конституционного порядка, несоблюдении режима хранения оружия и боеприпасов, подстрекательстве.

Также запрошен заочный ордер на арест военного инструктора и охранника Джорджеску Хорациу Потра, его сына и другого члена семьи. Потра сейчас находится в Дубае - в его доме был обыск. Всего полиция произвела около 50 обысков в пяти уездах Румынии.