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По делу кандидата в президенты Румынии Джорджеску задержаны 18 человек
Произвол румынских властей продолжается. Прокуроры задержали 18 человек по делу кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. Их подозревают в попытке действий против конституционного порядка, несоблюдении режима хранения оружия и боеприпасов, подстрекательстве.
Также запрошен заочный ордер на арест военного инструктора и охранника Джорджеску Хорациу Потра, его сына и другого члена семьи. Потра сейчас находится в Дубае - в его доме был обыск. Всего полиция произвела около 50 обысков в пяти уездах Румынии.
Ранее был задержан Кэлин Джорджеску. Ему, в частности, были предъявлены обвинения в подстрекательстве к действиям против конституционного порядка, предоставлении ложных сведений и прославлении лиц, виновных в геноциде и военных преступлениях. Политик помещен под судебный надзор на 60 дней и не должен выезжать из страны.