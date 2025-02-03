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По указке США: Панама не будет продлевать соглашение с Китаем
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино после встречи с главой Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что правительство не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Пояс и путь".
Как уточнил политик, президент США Дональд Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Пекина на регион.
При этом президент Панамы сообщил журналистам, что Рубио "не высказывал реальных угроз - вернуть канал или применить силу", однако глава Госдепа посулил принять необходимые меры для защиты прав США.