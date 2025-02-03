Смотреть онлайн
Программа ТВ
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

По указке США: Панама не будет продлевать соглашение с Китаем

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино после встречи с главой Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что правительство не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Пояс и путь".

Как уточнил политик, президент США Дональд Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Пекина на регион.

При этом президент Панамы сообщил журналистам, что Рубио "не высказывал реальных угроз - вернуть канал или применить силу",  однако глава Госдепа посулил принять необходимые меры для защиты прав США.

СШАКитайПанама