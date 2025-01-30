Почему Израиль приостановил освобождение палестинских заключенных

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Израиль приостановил освобождение палестинских заключенных. Их должны были освободить после возвращения израильских заложников. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на источники.

Отмечается, что на такой шаг израильская сторона идет "в знак протеста против хаоса, возникшего вокруг освобождения Арбель Йехуд, Гади Мозеса и пяти граждан Таиланда" в Хан-Юнисе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал происходящее сегодня во время освобождения заложников в Хан-Юнисе. BBC отмечает, что в месте передачи семи заложников Красному Кресту были огромные толпы людей.

Управление тюрем Израиля получило указание от политического руководства остановить процесс освобождения палестинских заключенных в рамках сегодняшнего внеочередного обмена с палестинским движением ХАМАС, отмечает РИА Новости.

Как сообщает агентство Reuters, автобусам, перевозившим задержанных, было приказано вернуться в тюрьмы.