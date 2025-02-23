Почему Маск агитирует за партию "Альтернатива для Германии", а СМИ замалчивают ее популярность

Согласно всем прогнозам, "Альтернатива для Германии", которую так не хотели пускать на выборы и вообще задумывались запретить, займет второе место. И успех ультраправых не сюрприз, а продолжение тенденции последних лет. Немцы чувствуют себя чужими в своей собственной стране. Экономика, долгое время считавшаяся эталонной, терпит крах.

Германские власти годами закрывали глаза на существующие проблемы, ставя на первое место все, что угодно, но только не благополучие граждан. И "Альтернатива для Германии" дала немцам альтернативу. Причем, понятную и простую. Предвыборная программа партии в интересах своего народа. А в выступлениях ее лидера - желание вернуть стране былое величие. Так что же это за политическая сила, которая за 11 лет своего существования достигла таких ошеломительных успехов в достаточно консервативной Германии?

"Альтернатива для Германии" - партия молодая. Она была основана евроскептиками в 2013 году в знак протеста против выделения миллиардной помощи для спасения греческой экономики. Название возникло как реакция на политику и слова Ангелы Меркель. Экс-канцлер любила говорить, что "альтернативы нет", принимая решения в интересах единой Европы, но никак не собственных граждан. Тогда Евросоюз действительно штормило. Затяжной экономический кризис, повлекший за собой массовую безработицу во многих странах, затем кризис с мигрантами. Германия - известный локомотив Европы - старалась тянуть все на себе. Престижно, да, безусловно, но ой как затратно. Неудивительно, что простые немцы, чей доход и уровень жизни начали стремительно падать, искали альтернативу. И именно в лозунгах и программе партии "АдГ" ее и нашли.

Оливер Кемпкенс, бизнесмен (Германия):

"У нас много разочарований. А если посмотреть на "АдГ", то они довольно сильны. Если образно, они как пластырь на рану. И в этом они преуспели. А еще они более открыты для ультраконструктивных идей. Не расплывчатых, но рискованных идей. И вот почему за них голосуют, их поддерживают, и эта поддержка растет. Повторюсь, много разочарований. Особенно в бизнес-сообществе. Я это вижу и я это слышу от других людей, они довольно открыто говорят: другие партии больше не дают мне шанса, поэтому я буду голосовать за "АдГ".

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На выборах в бундестаг в сентябре 2017 года партия набрала почти 13 % голосов и стала третьей по значению фракцией в парламенте Германии. Феноменальный успех добавил самой "Альтернативе" ворох проблем. В первую очередь внутренних, в результате которых прежнее руководство отстранялось и уходило из партии. А затем не сдерживалось в оценках своей бывшей политической силы. Доставалось и от оппонентов. И, кончено же, СМИ. "Альтернативу для Германии" обвиняли во всех мыслимых и немыслимых грехах: ксенофобия, расизм, неонацизм, связи с Россией. И прошлый год - год выборов в ряде немецких земель - стал особенно богатым на скандалы, связанные с "АдГ".

Томас Репер, журналист (Германия):

"В Германии рулят СМИ. Если мы возьмем любой опрос, то самые большие проблемы, которые называет большинство немцев, - это миграция, преступность и социальные проблемы, пенсии и так далее. В СМИ Германии единственной темой была "АдГ": какая она плохая, они нацисты, они что угодно, нужно идти на большие демонстрации против "АдГ" и так далее. Об этом была главная дискуссия в СМИ, в политике последний месяц или два. О проблемах, которые реально волнуют немцев, что делать с социальным обеспечением, что делать с пенсиями, как бороться с преступностью - об этом речи нет".

Причем СМИ сознательно умалчивают тот факт, что основными инициаторами проекта "Альтернатива для Германии" были отнюдь не правые радикалы. Учредитель и первый председатель Бернд Лукке, профессор экономики, действительно предлагал определенную финансово-экономическую альтернативу курсу правительства Меркель во многом схожую с современным трампизмом: национальный эгоизм и жесткий протекционизм вместо общеевропейской солидарности и открытого рынка. Эта концепция отвергалась большинством демократических политиков Германии, но она вовсе не основывалась на ультраправой идеологии. Более того, традиционные партии в попытке отвоевать симпатии избирателей начали включать вопросы миграции, промышленной политики и энергетического курса в свою программу.

Фридрих Мерц, лидер Христианско-демократического союза (Германия):

"Дамы и господа, мы сейчас находимся в рецессии третий год подряд. И у этого кризиса есть название. Этот кризис - коалиция светофора. Это полный провал в экономической политике. Если вы посмотрите на цифры, Германия сейчас находится на последнем месте среди крупнейших промышленно развитых стран мира с сокращающейся экономикой. Германия находится на последнем месте в ЕС с сокращающейся экономикой. Германия находится на последнем месте в ОЭСР с сокращающейся экономикой".

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При этом, несмотря на схожесть риторики, Мерц отрицает любые коалиционные переговоры с "Альтернативой", тем самым продолжая так называемый брандмауэр - попытку остальных немецких партий изолировать "АдГ" на любых голосованиях в бундестаге и других политически значимых событиях. В СМИ же аккурат перед выборами делали вид, что этой партии словно и вовсе нет.

"Новые данные опросов: ХДС/ХСС - примерно 30 %, СДПГ - 15 %. Посмотрим на "Зеленых" - 12 %, левые - 7,5 %", - приводит цифры журналист в репортаже.

К слову, этот "брандмауэр" старательно выстраивается по всей Германии, даже там, где политике, казалось бы, совсем нет места. Так, в детском саду в Шверине появились плакаты со звездами и единорогами, которые предлагали выбирать "многообразие", а не правых. В "Альтернативе" напомнили о недопустимости предвыборной агитации детей и вообще политизации в столь юном возрасте. Однако руководство сада ответило, что плакаты - всего лишь часть обучения демократии. Неудивительно, что подобное вызывает лишь возмущение у немецких граждан.

Флориана, жительница Берлина (Германия):

"Я думаю, что люди очень недовольны. Я действительно думаю, что у партий есть хорошие идеи, но они не могут договориться, коалиция просто не работает. Они всегда ограничивают друг друга в том, что они делают. Я думаю, что людям действительно нужно что-то совершенно другое, что-то новое".

Тильман, житель Берлина (Германия):

"Я много думал о политике мнений и о том, как правительство представляет эти мнения. И здесь политика двух стандартов. Якобы у нас демократия, но другие мнения - например, в отношении конфликта в Украине, всегда маркируются как правые или ультраправые. И обсуждению не подлежат".

Масла в огонь добавила скандальная новость о том, что прокатившаяся по Германии в начале февраля волна многотысячных протестов против "АдГ" была организована различными НПО, которые получают поддержку и финансирование в том числе от правительства Шольца. К слову, сам канцлер неоднократно резко высказывался об "Альтернативе" и призывал людей выходить на улицы с протестами. И тут стоит напомнить, что личный рейтинг Шольца, к слову, стал наихудшим в истории страны - около 22 %.

Ян Венцель Шмидт, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии":

"Главная проблема Шольца в том, что он серьезно подорвал экономическое положение нашей страны. Это отчасти связано с санкциями против России, которые поставили под угрозу наше энергоснабжение и значительно подняли цены на электроэнергию и газ. Производительность резко упала, поставив наши компании в трудное положение. В то же время резко выросла инфляция, которая разорила многих граждан и нанесла серьезный удар по нашей экономике, что приведет к значительной потере рабочих мест в ближайшие годы. Многие компании переезжают за границу, что является прямым следствием политики Шольца".

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"АдГ" обещает немцам реальные перемены: контроль на границах, никаких денежных пособий никому, кроме граждан Германии, пересмотр права на убежище, откат ряда зеленых инициатив, дешевая энергия, меньше бюрократии. А еще выступает против помощи ВСУ и за дешевый газ из России. Сопредседатель партии - кандидат на пост канцлера Германии Алис Вайдель - перенимает предвыборный лозунг кампании Трампа.

Алис Вайдель, кандидат на пост канцлера ФРГ от партии "Альтернатива для Германии":

"Республиканцы снова делают свою страну великой, а мы в Германии снова делаем нашу родину великой. Сделаем Германию снова великой".

Партию активно поддерживает Илон Маск, за что ожидаемо встречает критику в правящей верхушке Германии. Его обвиняют и во вмешательстве во внутренние дела страны, и в недостойном и создающем проблемы поведении. Но Маска это не останавливает - он упорно гнет свою линию. Строчит соответствующие посты в соцсети и даже принимает участие в митингах "Альтернативы" по видеосвязи.

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Илон Маск, глава департамента эффективности правительства США, предприниматель:

"Эти выборы в Германии невероятно важны. Я думаю, они могут решить всю судьбу Европы, может быть, и судьбу мира. В этом и заключается значение этих выборов. Вот почему очень важно поговорить с друзьями и семьей и убедить их подумать о голосовании за "Альтернативу для Германии".