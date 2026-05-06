Почему ОАЭ вышли из ОПЕК и как это повлияет на мировой энергорынок

Объединенные Арабские Эмираты приняли решение выйти из ОПЕК, отказавшись от ограничений по добыче нефти. Ведущий научный сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси Николай Веремеев в "Актуальном интервью" проанализировал, как это отразится на мировом энергорынке, что будет с ценами на бензин для обычного водителя в Беларуси и США, а также объяснил, почему действия самого Вашингтона подрывают монополию доллара сильнее, чем действия конкурентов.

Выход Эмиратов из ОПЕК не вызвал мгновенного обвала или скачка цен. "В момент объявления о выходе цены выросли, но потом они отыграли свое, и цена упала на тот уровень, на котором была до провозглашения", - констатировал эксперт.

Главный фактор сейчас - не действия ОАЭ, а ситуация в Ормузском проливе. "В краткосрочной перспективе практически ничего не изменится. Самая главная развязка здесь - достигнут ли США и Иран договоренности по открытию пролива", - пояснил Николай Веремеев.

А вот в долгосрочной перспективе эффект будет: отказ от квот на добычу нефти приведет к ее увеличению, а значит, начнет давить на цену вниз.

Термин "нефтедоллар" появился в 1970-х, когда США договорились с арабскими странами продавать нефть за доллары. Это сделало американскую валюту основной в мире, а США - торговцами цветной бумагой, за которую они скупают энергоресурсы по всему миру.

Но сегодня ситуация меняется. Саудовская Аравия уже заявила о готовности торговать нефтью не только в "зеленой валюте". Иран, например, торгует с Китаем в юанях. Россия пытается уйти от долларовой привязки. "Роль американской валюты в глобальной экономике снижается, но не уходит. В обозримой перспективе мы не проснемся в один день, когда все отказались от доллара - это был бы глобальный экономический кризис, к которому мы не готовы", - предупредил эксперт.

Но парадокс, по его словам, в том, что главный удар по доллару наносят сами США. "Никто не делает столько для нарушения монополии доллара, как сами Соединенные Штаты. Непредсказуемость политики Трампа, который заявляет одно, делает другое, отказывается от своих заявлений. Американский президент ведет себя как слон в посудной лавке", - заявил Николай Веремеев.