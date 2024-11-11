Почему ООН направила новые силы в Сирию

ООН направила новые силы в Сирию на фоне продвижения армии Израиля в районе Голанских высот. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники.

"Силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) на Голанах укрепили несколько своих позиций на Голанских высотах за последние 24 часа", - говорится в сообщении источника.

Как подчеркнул источник, в сегодняшних реалиях миротворцы "наблюдают за ситуацией со статичных позиций".

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что Голанские высоты навсегда останутся "неотъемлемой частью" Израиля. В то же время армия Израиля пересекла границу с Сирией и захватила буферную зону на Голанских высотах, часть поселений провинции Кунейтра, расположенной в сирийской части Голан.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в понедельник заявил журналистам, что Россия фиксирует противоречивые заявления Израиля по поводу статуса Голанских высот и не понимает, какую часть этой территории Израиль считает своей.

Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции.