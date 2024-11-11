3.38 RUB
3.46 USD
3.63 EUR
ОбществоЭкономикаПрезидентПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Почему ООН направила новые силы в Сирию
ООН направила новые силы в Сирию на фоне продвижения армии Израиля в районе Голанских высот. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники.
"Силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) на Голанах укрепили несколько своих позиций на Голанских высотах за последние 24 часа", - говорится в сообщении источника.
Как подчеркнул источник, в сегодняшних реалиях миротворцы "наблюдают за ситуацией со статичных позиций".
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что Голанские высоты навсегда останутся "неотъемлемой частью" Израиля. В то же время армия Израиля пересекла границу с Сирией и захватила буферную зону на Голанских высотах, часть поселений провинции Кунейтра, расположенной в сирийской части Голан.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в понедельник заявил журналистам, что Россия фиксирует противоречивые заявления Израиля по поводу статуса Голанских высот и не понимает, какую часть этой территории Израиль считает своей.
Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
Президент
Все
Президент Беларуси утвердил указ о преобразовании особо охраняемых природных территорий
Лукашенко: Белорусская армия никому не угрожает и является инструментом недопущения войны
Лукашенко о военной обстановке вокруг Беларуси: Самоуспокаиваться ни в коем случае нельзя
Лукашенко заявил, что ведомства Беларуси и России будут действовать вместе, несмотря ни на что
Политика
Все
Общество
Все
Малышева: Историческая память определяет мировоззрение братских народов России и Беларуси
Бастрыкин: Ужасает жестокость того, что творили нацисты на белорусской и русской земле
В Минске открылся спортивный военно-патриотический клуб "Сириус"
Белоруские мамы двойняшек запустили в популярной соцсети флешмоб
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все