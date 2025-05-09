Почему подготовка к Параду Победы в Москве шла в строгой секретности

В Москву на парад прибыли лидеры более 25 государств. Они не побоялись западных санкций и запугиваний со стороны Киева. И это ярко говорит всему миру: Россия и Союзное государство не в изоляции, а наоборот, мостик сотрудничества.

Почему подготовка к параду шла в строгой секретности? Какая песня была на "разогреве" у белорусских военных? И почему так важно сохранять историю Великой Отечественной? Об этом рассказала Дарья Белоусова-Петровская.

Уже скоро на Красной площади в Москве начнется военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Дата юбилейная, поэтому в этом году, по словам организаторов, все будет по-особенному торжественно. Но детали до последнего не разглашают. Иностранных журналистов даже не приглашали на генеральную репетицию парада. Поэтому все, что сегодня будет происходить на Красной площади, мы, как и миллионы телезрителей, которые будут следить за трансляцией, увидим впервые.

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Понятно, что в первую очередь такая секретность связана с мерами безопасности. Накануне 9 Мая Москва и Подмосковье подвергались усиленным атакам беспилотников. Во многом это связано с тем, что присутствовать на параде Победы на Красной площади будут лидеры более 25 государств. А это не нравится многим европейским политикам, потому что красноречиво говорит о том, что память о 25 млн советских граждан, которые погибли во время Великой Отечественной войне, чтут и уважают во всем мире.

Аркадий Корольков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d25b5123-da45-41b8-869b-f390d796f35b/conversions/31446c2f-b30d-4846-8c3b-13f047d928c1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d25b5123-da45-41b8-869b-f390d796f35b/conversions/31446c2f-b30d-4846-8c3b-13f047d928c1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d25b5123-da45-41b8-869b-f390d796f35b/conversions/31446c2f-b30d-4846-8c3b-13f047d928c1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d25b5123-da45-41b8-869b-f390d796f35b/conversions/31446c2f-b30d-4846-8c3b-13f047d928c1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Аркадий Корольков, Герой России, депутат Московской городской думы:

"Ни нас, ни белорусов запугать невозможно. Мы были, есть и будем великой нацией. Потому что Россия и Беларусь - это братья навек. Они могут делать все что угодно. Но мы победим, и победа будет за нами. И терроризм в мире не пройдет, благодаря тому, что есть такие страны, как Россия и Беларусь".

Конечно, на параде будет главный союзник России - Президент Беларуси Александр Лукашенко. А по Красной площади пройдет парадный расчет белорусских военных. Они представляют силы спецопераций Вооруженных Сил нашей страны. То есть стрелять, идти в рукопашную и прыгать с парашютом, им привычнее, чем шагать, особенно по брусчатке.

"Постоянные перепады высоты, где-то провалится одна сторона ноги, где-то - другая. При этом нельзя потерять равнение и шаг. Девиз бригады: в любом месте, в любое время, любые задачи. Мы пройдем, мы сделаем это как надо. Мы будем лучшими", - обозначил военнослужащий Сил специальных операций ВС Беларуси Даниил Нестерович.

Даниил Нестерович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5baa3158-18ab-4efe-9386-4312ee72bc78/conversions/5d21a8f1-f378-45a8-918f-f31ce695620f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5baa3158-18ab-4efe-9386-4312ee72bc78/conversions/5d21a8f1-f378-45a8-918f-f31ce695620f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5baa3158-18ab-4efe-9386-4312ee72bc78/conversions/5d21a8f1-f378-45a8-918f-f31ce695620f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5baa3158-18ab-4efe-9386-4312ee72bc78/conversions/5d21a8f1-f378-45a8-918f-f31ce695620f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кстати, наши военные стали не только лучшими, но и самыми популярными у российской публики. Песня, которой они "разогревались" перед выходом на Красную площадь, побила все чаты интернета: "Батька, у нас крутой, в мире один он такой! С Батькой спокойна страна, только ему не до сна".

И еще один приятный сюрприз для журналистов, которые будут работать на Параде Победы в Москве: каждый получит триптих из мини-скульптур, которые стали символами Победы над фашизмом: "Родина-мать зовет в Волгограде", "Воин-освободитель в Берлине" и "Советский солдат во Ржеве".