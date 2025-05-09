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Почему подготовка к Параду Победы в Москве шла в строгой секретности
В Москву на парад прибыли лидеры более 25 государств. Они не побоялись западных санкций и запугиваний со стороны Киева. И это ярко говорит всему миру: Россия и Союзное государство не в изоляции, а наоборот, мостик сотрудничества.
Почему подготовка к параду шла в строгой секретности? Какая песня была на "разогреве" у белорусских военных? И почему так важно сохранять историю Великой Отечественной? Об этом рассказала Дарья Белоусова-Петровская.
Уже скоро на Красной площади в Москве начнется военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Дата юбилейная, поэтому в этом году, по словам организаторов, все будет по-особенному торжественно. Но детали до последнего не разглашают. Иностранных журналистов даже не приглашали на генеральную репетицию парада. Поэтому все, что сегодня будет происходить на Красной площади, мы, как и миллионы телезрителей, которые будут следить за трансляцией, увидим впервые.
Понятно, что в первую очередь такая секретность связана с мерами безопасности. Накануне 9 Мая Москва и Подмосковье подвергались усиленным атакам беспилотников. Во многом это связано с тем, что присутствовать на параде Победы на Красной площади будут лидеры более 25 государств. А это не нравится многим европейским политикам, потому что красноречиво говорит о том, что память о 25 млн советских граждан, которые погибли во время Великой Отечественной войне, чтут и уважают во всем мире.
Аркадий Корольков, Герой России, депутат Московской городской думы:
"Ни нас, ни белорусов запугать невозможно. Мы были, есть и будем великой нацией. Потому что Россия и Беларусь - это братья навек. Они могут делать все что угодно. Но мы победим, и победа будет за нами. И терроризм в мире не пройдет, благодаря тому, что есть такие страны, как Россия и Беларусь".
Конечно, на параде будет главный союзник России - Президент Беларуси Александр Лукашенко. А по Красной площади пройдет парадный расчет белорусских военных. Они представляют силы спецопераций Вооруженных Сил нашей страны. То есть стрелять, идти в рукопашную и прыгать с парашютом, им привычнее, чем шагать, особенно по брусчатке.
"Постоянные перепады высоты, где-то провалится одна сторона ноги, где-то - другая. При этом нельзя потерять равнение и шаг. Девиз бригады: в любом месте, в любое время, любые задачи. Мы пройдем, мы сделаем это как надо. Мы будем лучшими", - обозначил военнослужащий Сил специальных операций ВС Беларуси Даниил Нестерович.
Кстати, наши военные стали не только лучшими, но и самыми популярными у российской публики. Песня, которой они "разогревались" перед выходом на Красную площадь, побила все чаты интернета: "Батька, у нас крутой, в мире один он такой! С Батькой спокойна страна, только ему не до сна".
И еще один приятный сюрприз для журналистов, которые будут работать на Параде Победы в Москве: каждый получит триптих из мини-скульптур, которые стали символами Победы над фашизмом: "Родина-мать зовет в Волгограде", "Воин-освободитель в Берлине" и "Советский солдат во Ржеве".
В этом году на улицы Москвы, а также многих российских городов, возвращается "Бессмертный полк". Последние несколько лет акцию проводили только в онлайн-формате. И конечно, по традиции этот день завершится красочным и ярким салютом.