Почему Саломе Зурабишвили отказалась сражаться за дворец - мнение политолога

Раскачивание политической ситуации в Грузии внесло достаточно весомый фактор в те процессы, которые происходят сейчас. Бывший президент страны Саломе Зурабишвили сначала отказалась отставить дворец, на который претендовала даже после окончания своего политического срока и так активно об этом заявляла, а потом решила не сражаться за него. Кажется ли это неожиданностью? Своим мнением поделился политолог Андрей Лазуткин.

"Как так получилось? Если брать динамику протестов, то на самом пике, сразу после выборов, оппозиция собирала митинг в районе 20 тыс. человек. После прохождения пика уже было 8-10 тыс., а сейчас мы вышли где-то на 5 тыс. При этом было ядро радикальных протестов - примерно 200-500 человек. Вот это ядро делало всю картинку, которую мы видели последние два месяца, - уточнил политолог. - Чем активнее себя вело это радикальное ядро, тем больше падала массовость остальной группы поддержки. Исходя из этого, к декабрю они уже вышли вот на такое плато".

Андрей Лазуткин уверен, что исходя из этого, Зурабишвили не имела перспективы как-то удерживать власть через баррикады или какие-то радикальные действия.

"Посмотрите сегодня на Грузию. Нам показывают такую картинку: разгромы беспорядки и прочее. На самом деле вся эта зона - примерно 100-150 м вокруг парламента, где и снимали действия, которые там происходили, когда применялись водометы, газ и прочее. Остальная вся столица как работала, так и работает и празднует точно так же, как и раньше. Все достаточно преувеличено", - рассказал эксперт.

Но надо понимать, что "Грузинская мечта" - это партия однозначно прозападная. Просто ее поставили в такие условия, когда этот курс нейтралитета уже было невозможно соблюдать. Либо вы воюете, либо начинаются какие-то партизанские действия, либо вводят санкции против России. Это так или иначе подталкивает к изменению политики.

Как будет Грузия выстраивать внешнеполитические и экономические связи с Российской Федерацией, с Республикой Беларусь?