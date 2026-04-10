Почему Словения выступила против вмешательства в чужие военные конфликты и захотела покинуть НАТО

Неожиданный поворот внутри европейского крыла - Словения выступила против вмешательства в чужие военные дипломатические конфликты, так как от этого никогда не бывает пользы, и готова вынести на референдум вопрос о выходе из НАТО.

Откуда желание у Словении хлопнуть дверью, разбирался в проекте "Блиц с Павлом Лазовиком" политолог Алексей Беляев.

"Если учесть, что НАТО может ослабнуть и разделиться (а мы уже видели "американское" НАТО в виде AUKUS, формирующееся против Китая в Тихоокеанском регионе), то малым странам Европы, особенно балканским, влезать в большую войну с Россией и вспоминать уроки Второй мировой войны не очень хотелось бы", - считает гость проекта.

Поэтому более дружески настроенные по отношению к Российской Федерации государства, желают покинуть альянс. Алексей Беляев выразил мысль, что если бы экс-премьер-министр Виктор Орбан продержался более длительный срок, он бы также поставил вопрос о выходе Венгрии из НАТО. К слову, как и другие страны, например, Словакия.

Сам альянс рискует остаться без американского военного зонтика. И, к сожалению, как отметил политолог, у Европы все попытки создать собственную наднациональную европейскую армию идут пока ни шатко ни валко. "Европейское" НАТО - образование нового альянса, для которого необходимо вновь пересобрать Европу, переформатировать ее", - подчеркнул собеседник. Если же угроза США действительно будет осуществлена, и они официально объявят о выходе из НАТО, то ЕС придется собирать новый союз, и далеко не все, кто сейчас в нем состоит, захотят присоединиться к новой европейской армии. И Словения тому яркий пример.

"Не думаю, что это произойдет в ближайший срок, ведь и внутри Соединенных Штатов есть очень много противников, понимающих, что им нужны дополнительные европейские ресурсы, выражающиеся в демографических, финансовых и военно-технических. Поэтому вряд ли это будет осуществлено на практике, но угроза тем не менее такая существует", - завершил Алексей Беляев.