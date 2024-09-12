The Washington Post впервые с 1988 года не будет выступать в поддержку какого-либо кандидата на предстоящих выборах президента в США. Об этом заявил директор-распорядитель издания Уильям Льюис.

Ранее ежедневная газета федеральной столицы негласно была на стороне Демократической партии.

Такое решение, по словам Льюиса, демонстрирует веру в способность читателей самостоятельно выбрать, за какого кандидата стоит отдать голос. Кроме того, издание таким образом хочет "вернуться к корням" и отстаивать ценности этики и верховенства закона.

Эта позиция контрастирует с позицией других громких имен в американской прессе. Так газета New York Times поддерживает Камалу Харрис, а ультраконсервативный таблоид New York Post призвал проголосовать за Дональда Трампа.