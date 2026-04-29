Почему Трамп утратил интерес к Украине

Киев давно отошел на второй план в приоритетах внешней политики США. В Белом доме не помнят, когда последний раз обсуждался украинский конфликт, пишет Politico.

Ключевые участники переговорного процесса по Украине - спецпосланник Трампа Уиткофф и зять президента Кушнер - теперь работают по иранскому направлению. Кроме ближневосточного конфликта причиной резкого безразличия к Киеву стало снижение интереса Трампа к сотрудничеству с коллегами по НАТО из-за отказа союзников помогать США в войне с Ираном.