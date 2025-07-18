Почему цены на говядину в США достигли рекордного уровня

Цены на говядину в США бьют рекорды. В этом году наблюдается подорожание уже на 16,5 %. Главная причина: поголовье крупного рогатого скота в США постоянно сокращается. Фермеры говорят, что из-за многолетней засухи держать скот стало невыгодно.

В итоге производители продуктов питания стали полагаться на импорт. Так, поставки бразильской говядины в США за первые 5 месяцев 2025 года более чем удвоились. Но если 50-процентная пошлина в отношении этой страны заработает, то, как говорят эксперты, это полностью остановит торговлю.