Почему в египетском городе отменили погружения прогулочных батискафов и приостановили экскурсии

В египетском курортном городе Хургада отменили погружения батискафов, приостановили экскурсии и продажу билетов на них. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Три источника "Вестника АТОР" подтвердили" информацию о данных ограничениях", - отмечается в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР) в Telegram.

По неподтвержденным данным, 27 марта в 1 км от берега Хургады подводное судно "Синдбад" столкнулось с рифом и "потеряло давление" на глубине 20 метров, что привело к его затоплению и человеческим жертвам среди российских туристов. На борту находились 45 российских туристов, включая детей. По данным российского генконсульства в Хургаде, 38 человек были спасены. При этом 14 человек находятся в больницах под наблюдением. Судьба остальных пассажиров уточняется.

Прогулочный батискаф с 45 россиянами затонул у берегов Египта, четыре человека погибли

Согласно последней информации российского генконсульства, которую передает ТАСС, пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, погибли. Издание Al Masry Al Youm написало, что в результате крушения батискафа погибли шести человек, девять человек пострадали, четверо из них находятся в критическом состоянии.