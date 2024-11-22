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Почему в Германии хотят возобновить отношения с Москвой

Кандидат в канцлеры ФРГ Сара Вагенкнехт призывает отменить ограничения против России и сохранить импорт российского газа. По ее мнению, санкционная политика США не имеет отношения к украинскому конфликту и нужна лишь для стимулирования американской экономики.

Сара Вагенкнехт, глава партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость", кандидат на пост канцлера Германии:

"Санкции не имеют ничего общего с моралью, они не имеют ничего общего с правами человека, они не имеют ничего общего с любовью к миру. Это просто программа экономического стимулирования для экономики США и убойная программа для немецких и европейских компаний. И у них также есть очень четкая цель. Цель состоит в том, чтобы снова увеличить долю Соединенных Штатов за счет Германии и Европы. Президент Байден уже сделал это, проводя жесткую политику и не считаясь со своими союзниками".

Кстати, за возобновление отношений с Москвой выступает и "Альтернатива для Германии". Кандидат в канцлеры от этой партии Алис Вайдель объявила о намерении восстановить работу газопровода "Северный поток" и вернуть беспрепятственную торговлю с Россией.

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