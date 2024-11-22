"Санкции не имеют ничего общего с моралью, они не имеют ничего общего с правами человека, они не имеют ничего общего с любовью к миру. Это просто программа экономического стимулирования для экономики США и убойная программа для немецких и европейских компаний. И у них также есть очень четкая цель. Цель состоит в том, чтобы снова увеличить долю Соединенных Штатов за счет Германии и Европы. Президент Байден уже сделал это, проводя жесткую политику и не считаясь со своими союзниками".