Почему во Франции перестали вести учет бездомных и как дети становятся товаром для взрослых

Ноябрь для Франции всегда желтый. И в целом с 2018 года ни с Эйфелевой башней, ни с Лувром ассоциируется страна и столица ее Париж. Даже Олимпиада не смогла изменить ситуацию.

Франция равно забастовка. А там бастуют автомобилисты, мусорщики, железнодорожники, авиадиспетчеры, фермеры, фармацевты. Франция равно социальная несправедливость. И вот такая Франция равно Макрон. Это он привел к хаосу. Ведь, возвращаясь к желтым жилетам, почему люди вышли на улицу? Выросли цены на дизель и бензин. Так Макрон мотивировал французов перейти на альтернативные источники энергии. В итоге вышли автомобилисты, но их поддержали даже пешеходы.

"Это было восстание простых людей во Франции против коррупции, против нищеты, за социальные права. Это означает право на достойную зарплату, здравоохранение, образование. И это были протесты, длившиеся целый год. Огромные демонстрации, даже уличные бои. И полиция была с оружием, настоящим оружием против людей. 11 человек были убиты на улицах, 40 тыс. были арестованы. Страдали руки, глаза людей. Это было ужасно, честно говоря, потому что мы были без оружия", - рассказала французская активистка Моника Карбовска.

Страдали и гибли тогда не только те, кто бунтовал на улицах против элит. У себя дома была смертельно ранена 80-летняя женщина. В Марселе к ней домой забросили гранату со слезоточивым газом. Что сказал на это Макрон? "Во всем виноваты русские".

"Это был своего рода фашизм, потому что режим Макрона - это фашизм с репрессиями. Люди выходили на улицу, их били, могла даже похитить полиция", - сказала Моника Карбовска.

Тревожно за будущее Франции. ЮНИСЕФ приводит данные - только в ночь на 19 августа на улице спали более 2 тыс. детей. Причем каждый четвертый ребенок в возрасте до 3 лет. Не учитывались, правда, дети, проживающие в трущобах. Это отдельный жуткий мир. Не брали в расчеты тех, кто на улице без родителей. Поэтому реальная картина куда хуже.

Аделина Хазан, президент ЮНИСЕФ во Франции:

"Этот неумолимый рост числа беспризорных детей - это трагедия. В шестой раз наш барометр показывает неуклонное ухудшение ситуации, что является вопиющим нарушением принципов Международной конвенции о правах ребенка, которую ратифицировала Франция".

А теперь еще раз вернемся к данным на 19 августа. Но как эти девочки и мальчики на картонке перезимуют? Как будут спать в январские или февральские морозы? Смертность бездомных во Франции достигла беспрецедентного уровня. Рекордные 735 бомжей умерли на улицах в 2023 году. Средний возраст погибших 49 лет. Это почти на 30 лет моложе, чем население Франции в целом. И каждая третья остановка сердца происходит в общественном месте на виду у всех.

И, кажется, Макрону это все нравится. Или как объяснить приказы полиции не раздавать бездомным еду в отдельных районах, чтобы не портить статистику. Во Франции перестали вести учет бездомных. Последняя официальная оценка аж 2012 годом датируется. И тогда на улице во Франции жили 143 тыс. человек. Сейчас около 330 тыс. Это уже по данным неправительственного фонда.

Хотя, конечно, здесь нужно отметить, пособие людям без определенного места жительства положено, оно выдается, крыша тоже вроде как. Но есть вопросы с получением своевременной медицинской помощи. Вот уже в набат и на французском телевидении бьют.

"В час ночи меня переместили из моей палаты в помещение с открывающимися гаражными роллетами со всех сторон. Там было тесно и шумно. Я считаю, что переводить пациента в гараж - это ненормальная ситуация, в которую я вынужден был попасть, несмотря на то, что на дворе 2024 год. Честно говоря, я был в бешенстве той ночью", - поделился житель французского г. Лангр Жеральд Клоде.

Еще одна тема - проституция. До 2016 года она во Франции была совершенно легальной, но бизнес и сегодня живет под контролем криминальных группировок и не только.

31 октября в Париже приговорили к 25 годам тюрьмы за педофилию и торговлю людьми известного 59-летнего художника. Через даркнет он заказывал изнасилование детей на Филиппинах, а после демонстрировал происходящее на стриминговых площадках в режиме реального времени. В суде подробностей добавилось. Он и самостоятельно пытал детей, а еще приказывал сообщникам особо жестоко обращаться с ними. Возраст пострадавших от 5 до 10 лет. Одной из жертв насилия было 2 года. У француза уже есть судимость за изнасилование. Началось все с падчерицы 10 лет назад.

Средний возраст ребенка, чье тело и жизнь во Франции просто товар - 13-14 лет. До 10 тыс. детей в стране ежегодно становятся жертвами проституции.