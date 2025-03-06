Что так шокировало западную аудиторию в интервью Лукашенко для платформы Х?

Почему для западной аудитории стали открытием заявления Президента Беларуси Александра Лукашенко в интервью для платформы Х, рассказал председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-Новости" Андрей Кривошеев в студии "Первого информационного".

Западная аудитория о многом была не в курсе. Например, о том, что бывший премьер-министр Великобритании Джонсон сорвал переговоры России и Украины - два года назад могло все закончиться.

"На Западе выстроили журналистский медийный мейнстрим, то есть определили ключевых вещателей, которым только и дано право разговаривать, причем нравоучительным тоном, с аудиторией. Они считают граждан (особенно Европейского союза, до недавнего времени так было и в США при Байдене), свою аудиторию "болванчиками", которые не могут самостоятельно разобраться в причинах и последствиях. Значит, обязательно во всех соцсетях им нужно устроить цензуру. Они уже договорились до того, что свобода слова - это цензура, а война - это мир. Демократия, свобода слова ничего общего с реальностью не имеют", - рассказал Андрей Кривошеев.

Президент Беларуси традиционно и искренне говорит понятным языком, объясняя и причины своих решений, и последствия, и контекст. У него есть доверие к аудитории, которое характерно в целом для нашей школы - советской, российской, белорусской журналистики.

"Президент всегда либерально, лояльно относится к журналистам. И знаменитая его фраза, что "если уж ты согласился на интервью, будь добр объяснить свою позицию конкретно, понятно и четко тому, кто берет его у тебя", - отметил гендиректор агентства "Минск-Новости".