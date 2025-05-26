Почти 20 % безработицы, высокая преступность: как "автомобильная столица мира" в США потерпела крах

"Детройт - сердце страны" - так раньше говорили про некогда величественный "город моторов" в США. Во времена Второй мировой войны Детройт имел прозвище "арсенал демократии", ведь там производился каждый третий военный снаряд.

Это был дом для трех гигантских автоконцернов - General Motors, Chrysler и Ford. Детройт в середине 20 века соперничал за экономическое первенство с Нью-Йорком и Чикаго.

Промышленный флагман Америки, "автомобильная столица мира" - все это исчезло за несколько десятилетий. Сегодня улицы города наполнены заброшками.

К середине 1950-х Детройт пережил настоящий промышленный бум: заводы, эстакады, развязки, торговые центры. Правда бомба была заложена уже тогда: в городе не развивался общественный транспорт - автомобильное лобби в правительстве считало, что он не нужен.

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И все бы ничего, но в 1973 году случился нефтяной кризис. Его прозвали "энергетическим Перл-Харбором".

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Причина проста: США поддержали Израиль в Войне Судного дня, за что арабские страны ввели запрет на отправку нефти в США. 90 % американского рынка зависели от этого черного золота.

Дмитрий Новиков, доцент факультета НИУ "Высшая школа экономики", кандидат политических наук:

"Детройт стал точкой сверхконцентрации автомобильной промышленности. Конечно же, когда начали трансформироваться модели и модели ритейла, производство начали выносить за пределы Соединенных Штатов Америки просто потому, что внутри США оно становилось все более и более дорогим даже для внутреннего американского рынка. Детройт начал приходить в упадок, и его катастрофа - это в каком-то смысле сочетание экономических факторов и политико-административных".

Тот самый автомобильный триумвират понес убытки в миллиарды долларов. В Детройте начались массовые увольнения.

Не обошлось и без расовой сегрегации: в первую очередь заводы увольняли чернокожих. Оставшиеся без работы афроамериканцы устраивали бунты и нападения на "белые" районы. К 1980-м годам они фактически захватили власть в Детройте.

Пика преступности Детройт достиг в 1991 году: на 100 тыс. человек ежедневно совершалось почти 3 тыс. преступлений - уровень Латинской Америки. На пике в "автомобильной столице" жило почти 2 млн человек, а в 2013-м - 680 тыс.

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Тогда городом управлял мэр Дэвид Бинг. Его план спасения города получился фантастическим: "Снести четверть всех зданий и сконцентрировать население в нескольких районах". Сегодня уровень безработицы в Детройте один из самых высоких в США, так же, как и уровень преступности.

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