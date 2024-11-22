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Почти 700 человек задержали на акции климатических активистов в Гааге

Около 7 сотен человек были задержаны на акции протеста в Нидерландах.

В районе Гааги прошел митинг по борьбе с изменением климата. Демонстранты собрались на автотрассе, что спровоцировало значительные заторы на дорогах. Для разгона климатических активистов правоохранители применили водометы.

Местные СМИ уточняют: власти не выдавали разрешения на проведение мероприятия на этой автотрассе и просили организаторов перенести его в другое место.

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