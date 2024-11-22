Почти 700 человек задержали на акции климатических активистов в Гааге

Около 7 сотен человек были задержаны на акции протеста в Нидерландах.

В районе Гааги прошел митинг по борьбе с изменением климата. Демонстранты собрались на автотрассе, что спровоцировало значительные заторы на дорогах. Для разгона климатических активистов правоохранители применили водометы.