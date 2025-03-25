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Почти 77 % жителей Украины не доверяют Верховной раде
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Почти 77 % жителей Украины не доверяют Верховной радеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c84e112-7dea-485e-b601-a95c7a248c9a/conversions/334a9a3e-cde3-4aa2-9e02-d60f11aa9f67-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c84e112-7dea-485e-b601-a95c7a248c9a/conversions/334a9a3e-cde3-4aa2-9e02-d60f11aa9f67-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c84e112-7dea-485e-b601-a95c7a248c9a/conversions/334a9a3e-cde3-4aa2-9e02-d60f11aa9f67-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c84e112-7dea-485e-b601-a95c7a248c9a/conversions/334a9a3e-cde3-4aa2-9e02-d60f11aa9f67-xl-___webp_1920.webp 1920w
Около 77 % опрошенных жителей Украины высказались, что не доверяют Верховной раде. Об этом свидетельствуют цифры опроса, проведенного украинским Центром Разумкова, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на РИА Новости.
Согласно данным опроса, Верховной раде не доверяют 76,7 % украинцев, а доверяют лишь 17,8 %, еще 5,5 % затруднились ответить. Правительству не доверяют 70,7 % опрошенных, доверяют - 22,5 %. Чиновникам украинского госаппарата полностью или частично не доверяют 79,2 % респондентов, а доверяют только 13,3 %.
Опрос проводился с 28 февраля по 6 марта, в нем приняли участие 2018 респондентов старше 18 лет.
Фото: РИА Новости