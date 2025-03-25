Почти 77 % жителей Украины не доверяют Верховной раде

Около 77 % опрошенных жителей Украины высказались, что не доверяют Верховной раде. Об этом свидетельствуют цифры опроса, проведенного украинским Центром Разумкова, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на РИА Новости.

Согласно данным опроса, Верховной раде не доверяют 76,7 % украинцев, а доверяют лишь 17,8 %, еще 5,5 % затруднились ответить. Правительству не доверяют 70,7 % опрошенных, доверяют - 22,5 %. Чиновникам украинского госаппарата полностью или частично не доверяют 79,2 % респондентов, а доверяют только 13,3 %.

Опрос проводился с 28 февраля по 6 марта, в нем приняли участие 2018 респондентов старше 18 лет.