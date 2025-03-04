Подать сведения о домашнем насилии можно онлайн на портале "Е-Паслуга"

С 1 марта на едином портале электронных услуг доступны к заказу новые электронные услуги: 3.83.01 "Подача сведений о факте домашнего насилия", 3.83.02 "Сведения о профилактическом мероприятии" и 3.83.03 "Проверка наличия профилактического учета у физического лица на текущую дату".

Электронные услуги оказываются на основе информации из государственной информационной системы "Реестр информации о фактах домашнего насилия", владельцем которой является Министерство внутренних дел. Электронные услуги оказываются регистрирующим органам, определенным постановлением Совета Министров от 11 января 2023 года №27 "О функционировании реестра информации о фактах домашнего насилия", по доступу со строгой аутентификацией (с использованием личной электронной цифровой подписи, ID-карты).